台中旅展 STUDIO A主打揪團買網卡

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我要評比

「蘋果」專賣店STUDIO A現場飄咖啡香。（黃國峰攝）

2017台中春季國際旅遊大展，「蘋果」專賣店STUDIO A現場飄咖啡香，讓選購3C產品也可以很優雅。配合旅展主推日本上網卡，揪團買網卡3張9折、5張93折、10張9折優惠及旅遊必備PQI超輕薄行動電源+編織線、S.A精品咖啡豆手沖組，iPhone手機殼等周邊最低下殺3.6折起。

(中時)