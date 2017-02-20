宜蘭出現修行者？ 投資失利避世隱居橋下

避居宜市西門橋修行的朱姓男子，靠資源回收維生，布置了簡易佛堂，與收容的流浪狗依偎生活。（簡榮輝攝）

避居宜市西門橋修行的朱姓男子，靠資源回收維生，布置了簡易佛堂，與收容的流浪狗依偎生活。（簡榮輝攝）

避居宜市西門橋修行的朱姓男子，靠資源回收維生，布置了簡易佛堂，與收容的流浪狗依偎生活。（簡榮輝攝）

宜蘭市河濱公園堤防的西門橋下空間，去年出現一名男子在此搭帳篷定居，並布置簡易佛堂，平時靠資源回收維生，社會處曾派員前往關切，婉拒公部門協助。儘管未造成周邊治安疑慮，但是其地點為公有地，宜蘭市公所今(20日)表示將持續輔導安置，暫不強制驅離。

據了解，該男子姓朱，今年58歲，單身未婚，原本在台北從事股票投資，每天錦衣玉食。10多年前投資失利，財富歸零，自此寄情佛法，看破塵世俗慾，到宜蘭一處空地搭帳棚選擇「避世」獨居生活。不過，原紮營處卻因為慈濟準備蓋靜思堂而遭驅趕，去年10月遷居到附近的西門橋下。

靠著堤防與西門橋之間的狹窄避雨空間，朱男在此重新苦行生活，每天一早先將紮營處旁的「西鄉廳憲德政碑」打掃一番，再開始禮佛、資源回收的一天行程。前陣子強烈寒流襲台，朱男與收容的幾隻流浪狗在帳篷內相互依偎取暖，對此艱困環境，仍甘之如飴。

記者實地走訪並與朱男詳談。朱男以謙遜有禮的語氣強調，家中還有兩兄長在台北生活，也多次勸說回歸正常生活，不過，親情的牽絆會阻礙修行佛法的思慮，仍舊選擇避世生活，並婉謝公部門協助，「我過得很好，謝謝各位。」

宜蘭市公所表示，由於朱男並未影響治安，不過紮營地點為河濱公園用地，而且資源回收也容易被詬病髒亂，儘管過去多次與社會處介入關懷均被婉拒，公所將持續輔導安置。

(中時)