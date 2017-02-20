司改第二組會議 林(峰)正：下次3/6開會

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司法改革國是會議首場分組（第二組）會議，今天上午在司法院登場。司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正說，第二組下次開會時間為3月6日，聚焦大法官會議改革等議題。

司改國是會議分組會議共分5組，分組會議展開，為期約3個月；未來分組會議以2週1輪、每小組預計開6次會議。5組分別為「全民信賴公正專業的司法」、「權責相符高效率的司法」、「參與透明親近的司法」、「保護被害人與弱勢者的司法」及「維護社會安全的司法」會議。

今天登場的第二組會議，主題為「全民信賴公正專業的司法」，議程主要在進行推舉副召集人、確定議題及排序，以及確定第二次以後會議日期。

林(峰)正會後接受媒體採訪時指出，第二組下次的開會日期分別為3月6日、3月20日；3月6日的會議，將聚焦在大法官會議的改革，其中最受矚目的，就是裁判憲法審查，討論最高法院判決後，大法官就違憲部分，能否針對判決來審查。

記者問林(峰)正，司改國是會議標榜公開、透明，但今天的分組會議卻未開放旁聽與直播，這是否和外界預期有落差？

林(峰)正指出，今天的會議時間達3小時40分鐘，希望與會人士可以聚精會神的討論，與受限場地大小考量，才不開放旁聽及直播；大約在下午5、6時，就會將錄影全程影像公布上網，讓全民了解，可以緩解大家對這部分的要求。

記者追問林(峰)正，對於近日外界質疑，籌委會議過程中是否有「黑箱作業」，推薦名單獨厚民間司改會等狀況。

林(峰)正說，籌備委員早在2月13日的籌備會議前，就先看過整份名單，甚至還經過幾天時間的思考，沒有任何黑箱問題；至於推薦名單部分，外界也可以從未來公開的影片，檢驗是否有偏頗、獨厚的情形。

此外，今天的議程要選出第二組的副召集人，據多名出席委員指出，副召集人係由城邦媒體集團首席執行長何飛鵬當選。1060220

(中央社)