第二市場慶百年 將重現日據台灣料理
台中市第二市場歡慶百年，台中市政府將於今年5月依據「台灣日日新報」食譜，重現日據時代中部最大酒樓「醉月樓」的「台灣料理」。
台中市經發局長呂曜志今天在市政會議專案報告時指出，第二市場早期號稱「貴婦市場」，也讓日據時代的綠川一帶聚集許多商人，連帶使得當地繁榮，周邊酒樓林立，而中部最具規模的酒樓「醉月樓」就坐落於此。
適逢第二市場喜慶百年，經過經發局內外硬體整建工程之後，今年5月將依據「台灣日日新報」食譜，重現日據時代中部最大的酒樓「醉月樓」的「台灣料理」。呂曜志表示，目前已在進行文獻考證，將挑選經典的13道菜，並遵古法烹煮，屆時民眾將可一嚐穿越時空的美味料理。
呂曜志表示，依據「台灣日日新報」在1907年與1934年報導，顯示當時的「台灣料理」包括紅燒魚、塔魚餅、八風菜、吐絲蝦仁等多道。目前經發局正進行文獻考證，將依照當時的習俗挑選經典13道料理，並依照古法烹製。
台中市長林佳龍也表示，中區有許多市場美食，所謂「吃在中區」即是如此，目前「宮原眼科」承襲醉月樓舊稱，所提供的料理就是新舊並陳、融合，生意很好，顯示市場確實有需求。
除了百年料理之外，這次第二市場百年慶，市府也將魯肉飯、麻薏湯、肉包等第二市場的16項經典美食，翻譯成英日韓等多國語言，讓國內外旅客可以進一步認識市場經典美食。呂曜志還自創「楊林老王阿鄒嵐，顏文福茂山李聰」口訣，代表網路推薦的16項市場美食。1060220
(中央社)
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