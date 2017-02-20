糖尿病患右眼視力模糊 雷射後重見光明

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糖尿病患者廖男（左）因視網膜病變，差點失明，幸經豐原醫院眼科醫師呂姿瑢（右）以雷射治療，視力逐漸恢復。（王文吉攝）

豐原醫院眼科醫師呂姿瑢（左）提醒「血糖過高會損傷視網膜微血管。（王文吉攝）

台中56歲糖尿病患廖男視網膜病變，診所告知他恐會失明，經豐原醫院眼科醫師呂姿瑢診斷為雙眼「增值型糖尿病視網膜病變」，合併右眼「早期玻璃體出血」，透過雷射治療，抑制視網膜新生血管增生，廖男視力逐漸恢復，還能閱讀報章雜誌。

廖男表示，右眼數月前突然陷入模糊，如在霧霾裡，當時尋求眼科診所皆表明束手無策，之後糖尿病控制不佳，併發腎病變住進豐原醫院，幸遇眼科主任呂姿瑢會診，讓他重見光明。

呂姿瑢診斷廖男為雙眼「增值型糖尿病視網膜病變」，合併右眼「早期玻璃體出血」。她表示，廖男腎臟功能不佳，不宜開刀，透過「新式多波長點陣掃描眼底雷射」治療，抑制視網膜新生血管增生，配合藥物，促進玻璃體的出血吸收，改善模糊視力。

呂姿瑢提醒，血糖過高會損傷視網膜微血管，出現異常新生血管，導致玻璃體出血，這名患者因此右眼視力模糊，眼前如被霧霾遮住，有時只見五指，有時只能見手搖晃殘影。

廖男經多次「多波長點陣掃描眼底雷射」治療，視力恢復、就連閱讀12級字體大小的報章雜誌也沒問題。未婚的廖先生說，想找一位漂亮老婆，帶他到處遨遊，看看這美麗的世界。

(中時)