致心臟病、糖尿病 7種負面情緒罹病風險增

行為或是人格特徵可以影響一個人的健康，因此，心理因素跟健康是有關聯的。圖片來源：健康365

我們的人格決定了我們的社交圈，而性格的好壞可能決定一個人的生理健康。

杜克大學的醫學中心人員Stephen Boyle表示行為或是人格特徵可以影響一個人的健康，因此，心理因素跟健康是有關聯的；以下是七種對健康影響的情緒表現：

1. 經常生氣

正在氣頭上的人往往是不信任他人的，科學家稱之為「敵意」，並指出這是有可能造成心臟病的原因之一；Boyle指出，這些人不一定是熱門人物，但是很有可能將人們的行為視為動機而予以攻擊。

在一項對超過300名越南退伍軍人的研究，測驗他們的敵意指數，研究發現，得分越高的軍人得心臟病的機率居然比常人高出25%。

2. 做什麼都覺得毫無意義

「如果缺乏目的，很有可能縮短你的人生。」一項調查超過1200名未得癡呆症的老年人研究，發現毫無目標的人可能會提早五年結束生命；這項研究結果發表在心理醫學雜誌的期刊上。

芝加哥的研究人員Patricia Boyle也指出有目標的人能從生活中，找出其意義及價值，並會從事他們認為重要的活動，因此會擁有更健康的身體及免疫系統；相反的，不積極設定目標找尋生活價值，虛度光陰的人擁有較大的死亡機率。

3. 對任何事都感到煩躁

一個敏感的人會經常感到擔心和焦慮，且容易患上憂鬱症，針對這項研究發現如果人們感到緊張會藉由吸菸減輕焦慮，但抽菸對健康而言傷害大。

4. 缺乏自我控制

能夠控制情緒、自律、不衝動的人比常人多活2～4年，美國加州大學的研究員

Howard S. Friedman認為無菸無酒並且擁有穩定生活，沒有太大壓力的人活得比較長久。

5. 經常感到焦慮

研究表示，人際關係良好的人比較不容易得老人痴呆，該研究在五年內追蹤了500多名老年人，發現比較外向的個性降低癡呆風險高達50%。

6. 想法悲觀

想法過度悲觀的人不只不擅交際，還會影響健康；研究人員在8月的『外科手術檔案』期刊上詳細描述了他們的工作，並表示人格類型與身體的免疫系統和壓力有相關。

7. 過度壓力

研究指出，長時間工作可能會致命，工作壓力也會增加罹患心臟病、高血壓、流感病毒的機率；實際訪問在極大工作壓力下的以色利工人們，調查顯示他們患糖尿病的比例是常人的兩倍，其中還有人對胰島素的調節激素有抗藥性。英國研究人員最近發現，當人們在工作得到晉升時，他們平均受到的心理壓力大約增加10％，並且不太可能有時間去找醫生。

(中時電子報)