「舉手環」QRcode 監控宜蘭長者安危

宜蘭內城社區長輩的健康紀錄數據，將被上傳雲端空間，再透過「舉手環」QRcode提存監控。此外，手環QRcode也可顯露緊急聯絡人等公開資訊。（簡榮輝攝）

宜蘭內城社區長輩的健康紀錄數據，將被上傳雲端空間，再透過「舉手環」QRcode提存監控。此外，手環QRcode也可顯露緊急聯絡人等公開資訊。（簡榮輝攝）

宜蘭內城社區長輩的健康紀錄數據，將被上傳雲端空間，再透過「舉手環」QRcode提存監控。此外，手環QRcode也可顯露緊急聯絡人等公開資訊。（簡榮輝攝）

宜蘭內城社區長輩的健康紀錄數據，將被上傳雲端空間，再透過「舉手環」QRcode提存監控。此外，手環QRcode也可顯露緊急聯絡人等公開資訊。（簡榮輝攝）

台灣紫社公益協會1年前開發一款APP，結合印有QRcode的「舉手環」，將長者健康病史、緊急聯絡人等資訊存到雲端空間，平時家人透過APP帳號隨時掌握長輩每次健康紀錄；假若長者不慎走失，也可掃瞄QRcode顯示緊急連絡人等公開資訊，宜蘭內城社區成為縣內首個採用據點，昨簽約。

「以科技守護長者健康與安危。」台灣紫社公益協會理事長張菁芬表示，1年多前，一群夥伴希望透過科技方式來達到預防長者老化、遠距監控健康與跨世代照護，向各界募款籌建一款APP軟體與雲端空間，能完整儲存長輩們的健康紀錄與緊急聯絡人資訊，並透過手環QRcode提取資訊。

張菁芬說，手環取名為「舉手環」，只要舉手讓手機掃一下手環上頭的QRcode(二維條碼)，即可提取雲端資訊。資訊又分為2種，一種為涉及個人隱私的病史、健康紀錄，此部分僅供家屬、社區據點管理師登入APP帳號能觀看；另種資訊則是任一款QRcode掃描APP都可提取的手環持有者的緊急聯絡人資訊。

張菁芬強調，若無特定APP登入掃描，舉手環QRcode只會顯露緊急聯絡人資訊，長輩的病史隱私都會被隱蔽，沒有個資外洩疑慮，也不具GPS定位功能。目前正在全台拓展合作關懷據點，已有50多個點，宜蘭首個合作據點選定內城社區，社區內就有台北榮民醫院員山分院可一同守護社區長輩健康。

(中時)