觀光局：清查一日遊 派雙駕駛 刻不容緩
這次蝶戀花事件讓國內旅遊的積弊重新浮現，尤其價格偏低的一日遊行程，以及遊覽車司機超時工作所造成的風險，都讓主管單位觀光局認為必須嚴格加以規範。
觀光局副局長張錫聰上午在交通部記者會表示，明天（21日）會與旅行業品質保障協會、旅行業同業公會全聯會、消基會、行政院消保處等單位舉行國旅改善會議，檢視國內相關一日遊行程，並於228連續假期前公布需要準備雙駕駛的行程。
張錫聰說，清查的原則是同樣行程為何有旅行社安排兩日遊，有的卻只要一天。台北到清境農場、武陵農場、司馬庫斯、阿里山、墾丁、梨山等，一日來回可能就會有司機超時工作的問題。
首波清查結果，將於228連續假期前公布100個一日遊行程，並且要求行程中需要有兩位駕駛，不論是車上安排雙駕駛或開到指定地點，再由另一位駕駛接手等方式，由旅行社自行決定。明天開完會後，也會請品保協會訂定一套合理的參考價格。
而在資訊透明方面，觀光局將製作旅遊團搭乘遊覽車安全摺頁，並在網站公布選安全行程懶人包，完整揭露訊息，最後就是主管單位的嚴格稽查。
張錫聰認為，旅遊的最高要求就是安全，就算因為實施雙駕駛讓成本提高，也是必須的做法，相信市場、業者、消費者都會自行調整。
(中時)
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