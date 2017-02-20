走進南投好山好水　體驗山林四季之美

南投縣擁有好山好水，旅遊業者在台中國際旅遊大展推廣觀光旅遊。（陳淑芬攝）

南投縣位於台灣中心點，擁有好山好水，日月潭、合歡山、溪頭杉林溪及清境合歡山等知名景點，農特產品在農委會遴選的台灣農漁會百大精品伴手禮入選項目居全國之冠，信義鄉農會的馬拉桑酒禮盒等大受歡迎，縣府邀請民眾走進南投，體驗美麗四季之美。

南投縣政府在台中國際旅遊大展結合農特產、旅遊業及飯店民宿業者推廣在地旅遊觀光，南投縣政府表示，南投位於台灣中心點，雖沒有臨海，但高山水淨及多元族群文化，高山峻嶺展現山林之美，六大遊覽區包括日月潭、溪頭杉林溪、清境合歡等都是全台知名景點，一年四季各有特色。

日月潭旅遊區山湖風景萬千，散步、搭船及纜車都展現不同的風采；溪頭杉林溪旅遊區有山林之美，也是台灣茶與竹的故鄉，展現茶藝及竹藝文化；清境合歡旅遊區擁有特殊歐洲高山風情、避暑賞櫻皆宜；集集信義旅遊區有火車、綠色隧道；國姓埔里是世外桃源，有北港溪溫泉、國姓阿拉比咖啡等特色。

南投縣農特產在農委會遴選的台灣農漁會百大精品伴手禮入選數目居全國之冠，包括信義鄉農會的馬拉桑酒禮盒、水里鄉農會的梅醋、草屯鎮農會的苦茶油等都受歡迎。

南投縣民宿觀光協會推動以在地安全食材、販售農特產品的「好食民宿」活動，參與的民宿推出多項好康促銷，見晴民宿有提前放暑假專案，住宿房價3500元起；清境佛羅倫斯渡假山莊推背包客專案2300元起、情人節專案3888元起；聖保羅莊園有度假專案第二晚9折。

(中時)