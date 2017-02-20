飲食致心血管疾病 9種傷心臟的食物

心臟和心血管疾病患者近年來日益增加，想維持心血管健康，就必須保持攝取少量澱粉和遠離零食的習慣。圖片來源：健康365

心臟和心血管疾病患者近年來日益增加，想維持心血管健康，就必須保持攝取少量澱粉和遠離零食的習慣，以下是易造成心血管疾病的10種食物，遠離這些食物，將能換取心臟健康！

1. 速食店的漢堡

關於飽和脂肪與心臟病是否有關連，科學家還尚未釐清，但紐約聖約翰醫院心臟科副教授Regina Druz博士指出如果適量食用品質好的牛肉，對心臟會有些許的好處。但以整體來說，動物中的飽和脂肪，若和碳水化合物結合時，對心臟會有不良的影響而Druz博士又補充在速食店內，大都使用低品質的漢堡肉為原物料，烹飪方式也較不健康，不吃速食是最佳的方案。

2. 醃製肉品

美國心臟協會表示冷盤、醃肉和香腸的飽和脂肪含量很高，而即使選擇脂肪含量較低的醃肉，其內的鹽分含量也非常的高，一餐吃六片薄薄的醃製肉類就達到每日建議食用的鈉含量。俄亥俄州立大學Laxmi Mehta博士表示大多數高血壓患者應盡量避免食用高鹽分的食物，她認為並不是每個人都需要用藥物來治療高血壓，有時以食物來控制病情，對健康也有很大的幫助。

3. 油炸食品

根據某些研究，習慣消費薯條、炸雞和油炸零食等油炸食物的民眾，罹患心臟病的機率較高，且食物經過油炸的過程後產生了反式脂肪，含有壞的膽固醇，會增加心臟的負擔。

4. 糖果

多年下來脂肪被認為是造成心臟病最大的原因，但在去年由製糖業者所推動的研究報告，在JAMA內部醫學發表上公布，高糖飲食會對身體造成肥胖、發炎、高膽固醇和糖尿病等威脅，這些都是構成心臟病的因素；因此糖分造成的心臟病風險比飽和脂肪還大。

5. 含糖飲料及果汁

分在許多美國人的飲食中，飲料就佔了大部分的糖分來源，最近美國政府發布了一項在2011年至2014年的國人食物統計，發現60%以上的兒童，54%的成年男性及45%的成年女性，在一天中至少會喝一瓶氣泡飲料或含糖飲料。

6. 含糖的穀類食品

常在早餐食用的麥片上也含有糖分，食用精緻碳水化合物和糖類，會破壞早上血糖的平衡，使你渴望更多的糖類。餅乾和糕點大多數的烘焙食品，尤其是要大量製造的食品，為了增添風味，都含有大量的糖、飽和脂肪和反式脂肪。

7. 人造奶油

關於飽和式脂肪，罹患心血管疾病的機率會較高，這仍然是有待釐清的，但肯定的是黃油內的高反式脂肪顯然會增加罹患心血管疾病的風險。反式脂肪的人造黃油在一般室溫下是固體的，常常被人們做為健康的油來代替，為了安全起見，堅持使用橄欖油對健康會較有保障。

8. 鋪滿肉類的披薩

在冷盤的臘肉和醃製肉類之後，美國六大重口味食物，比薩位居第二。披薩的鈉含量、飽和脂肪會超越你一天的健康攝取量；當在外用餐時，建議只吃一到兩片或是選擇素食配料較多的口味。

9. 零卡可樂

零卡可樂無脂肪、零卡路里，但卻有可怕的副作用。Druz博士指出大家都認為零卡可樂零熱量，非常健康，但事實上科學家研究出零卡可樂會因過度消耗熱量，而可樂內的化學物質會改變人體的腸胃道的乳酸菌，使人更容易增加體重，整體來說，即使它不含糖份，但也不是一個健康的選擇。

(中時電子報)