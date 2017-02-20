河津櫻開花 新竹公園添粉紅春色
新竹公園的櫻花開了！以「櫻花大道」著名的新竹公園，歷經暖冬造成花期錯亂，如今開花盛況已達6成以上，每天都吸引不少遊客前往賞花、野餐，為暖暖的2月添上亮麗的粉紅春色。
今天雖非假日，新竹公園一早仍有不少民眾到此賞櫻，在開得茂盛的河津櫻、吉野櫻旁拍照、打卡，市府規劃裝置藝術搭配美景，令人看了心曠神怡。
市府城市行銷處副處長林正光表示，新竹公園是全台知名賞櫻景點之一，園內「櫻花大道」及圓形廣場栽種的河津櫻更造就數一數二的五星級景緻，另有吉野櫻、富士櫻、八重櫻等品種。
林正光說，過去櫻花盛開季普遍在2月底間，今年因適逢暖冬，花季時序錯亂，不過目前新竹公園的櫻花開花率已達6成以上，部分開得十分茂盛，櫻花志工們仔細研究嫁接，曾創造出1根枝幹開滿60朵櫻花的盛況。
為了迎接難得花季，市府近期將規劃櫻花季活動，結合新竹公園、十八尖山等賞櫻景點，安排野餐賞櫻、音樂會、景點導覽等豐富活動，民眾不用再千里迢迢遠赴日本賞櫻。
眼睛遊客發現，賞櫻大道上目前有幾棵櫻花開得格外茂密，大輪單瓣的花形雖沒有山櫻花般濃豔，卻比粉色河津櫻濃郁些。林正光說，花期約有3周時間，目前氣候舒適，賞櫻正是時候，歡迎遊客搭乘大眾運輸工具，或從車站步行約15分鐘，欣賞麗池水色及浪漫花景。
(中時)
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