天然的保健食品 有這7種症狀吃薑就對了

粉末狀且新鮮的薑，能夠提供身體健康並充滿活力，專家建議每天應攝取2克的薑。圖片來源：健康365

檢查一下自家的儲藏櫃及冰箱，是否有發現新鮮粉狀的薑？如果沒有，那你應該去食品材料行買一點回來，在中國，薑是被做成治療用的中藥材，不只可緩解暈車的症狀之外，也能消除頭痛及腹脹。

粉末狀且新鮮的薑，能夠提供身體健康並充滿活力，專家建議每天應攝取2克的薑（等同於一湯匙或3/4茶匙的薑末）。以下七種原因證明薑對身體是有極大好處的健康食品。

1. 提升免疫力

研究人員指出薑所含的「倍半萜烯類碳水化合物」，是一種可對抗鼻病毒的（引起感冒最常見的病毒)化學物質，喝薑茶可以緩解其他感冒和流感等不適症狀，因此，薑能夠提升免疫力，做為減緩疼痛及發燒的天然健康食品。

2. 緩解關節炎造成的疼痛

有數據證明，薑有助減緩關節炎患者的關節疼痛，這是因為薑含有薑辣素，可以產生抑制引起發炎的物質，有效緩解疼痛；研究表示，在一項關節炎和風濕病學的演講中提到，薑辣素的萃取可明顯的減緩膝關節骨性關節炎的症狀。

3. 緩解肌肉痠痛

科學家發現薑的天然成分，可以減緩運動過後的肌肉痠痛；在『疼痛雜誌』上發表的研究中，試驗者每天攝取兩公克的薑（等同於1湯匙新鮮磨碎的薑或是3／4茶匙的生薑）並運動，運動過後的24小時，肌肉疼痛感平均減少了25%，而另一項研究表示，每天習慣攝取薑的運動員，較少會發生肌肉發炎的症狀。

4. 能消除胃脹氣

薑不僅能幫助消化，還能緩解胃脹氣等不適，並且可以中和胃液，以及產生蛋白酶分解蛋白質促進消化。

5. 減緩經痛

薑最大的好處是可以緩解經痛，在『免疫醫學雜誌』上發表一項研究發現，薑在緩解經痛的方面與布洛芬（等同於阿斯匹靈藥效的止痛藥)的效果是一樣的。

6. 減緩偏頭痛

薑能夠抑制前列腺素合成，因此能減緩偏頭痛、降低血管膨脹而導致的壓力。研究表示，服用薑在治療偏頭痛方面與舒馬曲坦(治療偏頭痛的藥物)是一樣功效的。更重要的是，薑有助於緩解伴隨經期而來的頭痛。

7. 強化記憶力

阿茲海默症的病變是由於腦中澱粉蛋白的沉澱有關，研究表明薑能夠抑制澱粉蛋白沉澱，減緩疾病的發作，雖然還未有臨床上的實驗證明確時有效，但服用薑對人體沒有風險，所以是可以融入日常生活飲食的。

(中時電子報)