舉辦2017台中百年慶 林佳龍：啟動台中文藝復興
台中市政府今年將舉辦「2017台中百年慶」，包括「台中火車站」、「第二市場」及「百年七媽會台中」等重點系列活動，呈現文化城中城再生主題，串聯在地遊程、文創商品製作及鐵道小旅行等；市長林佳龍說，透過百年會活動帶動台中文藝復興，保存並發揚過往文化特色！
林佳龍表示，今年適逢台中火車站建站100年，市府舉辦「台中百年會活動」，結合周邊再現百年風華外，並建構下個世代的百年願景，了解台中整座城市發展是長年要做的事情；這是台中文藝復興運動，以存舊立新方式，將過往珍貴文化善加呈現，使台中成為名副其實的文化城。
文化局長王志誠、經發局長呂曜志、民政局長蔡世寅，20日在市政會議中，分別進行「世紀風華再現-台中車站百年慶」、「歡慶百年•推陳出新-第二市場百年慶系列活動」及「翻轉中區熱鬧慶典-百年七媽會」專案報告，說明各項活動規畫內容。
林佳龍指出，市府除有鐵路高架化、台中大車站計畫與文化城中城等大建設硬體設施的計畫外，亦致力文化軟實力的保存發揚，盼使台中市成為台灣最好的文化保存與再利用地點；「文化是活的」，市府舉辦活動非要徹底復古，是採取與時俱進，讓珍貴文化相互交流產生新的可能，這也是台中文化蓬勃發展的原因。
林佳龍強調，「台中百年會活動」除由市府主辦外，也可結合與台中有關的詩詞，舉辦朗誦、話劇、演唱會、攝影展等活動，增進民間社團、學校、企業界等參與，進一步成為市民參與的運動，共同成為推動台中文藝復興的力量。
(中時)
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