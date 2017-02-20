中華隊投手宋家豪 日職練習賽投3局挨1轟

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經典賽中華隊投手宋家豪，日職練習賽首場先發失4分。(摘自樂天金鷹官網)

經典賽中華隊投手宋家豪，20日代表樂天金鷹擔任對中日龍練習賽先發投手，但無法有效封鎖對方攻勢，主投3局包括被轟1發3分彈在內失4分，終場樂天金鷹以1比4敗北。

宋家豪是樂天金鷹育成球員，14日首度在1軍練習賽登場，後援1局無失分，並投出150公里左右球速，具殺傷力，不過20日首場先發卻挨中日龍洋炮葛雷諾(Alex Guerrero)第3局轟出3分全壘打，投完此局提早退場。

中華隊本屆經典賽只徵召到6位旅外投手，宋家豪是4位投手之一，其拿手快速球被寄望在經典賽預賽助中華隊取得晉級門票。

(中時電子報)