彰基高壓氧治療艙 挽回車禍青年意識

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彰化基督教醫院高壓氧治療中心全新設備兩座高壓氧治療艙，圖為美國原裝進口單人全透明式高氧壓艙。（吳敏菁翻攝）

彰基副院長陳堯俐醫師（左）、彰基高壓氧中心主任吳嘉傑醫師（右）、彰基骨科部部長謝承樸醫師（後）。（吳敏菁翻攝）

張姓青年（左）與彰基骨科部部長謝承樸醫師（右）。（吳敏菁翻攝）

德國原裝進口10人座鋼艙。（吳敏菁翻攝）

彰化基督教醫院高壓氧治療中心全新設備兩座高壓氧治療艙，分別為德國原裝進口10人座鋼艙以及美國原裝進口單人全透明式高氧壓艙；彰化張姓青年，1年半前在大學畢業前車禍，雙側股骨幹骨折、腦部多處缺血性變化，導致意識改變，幸經過高壓氧治療，4天內恢復意識，未在腦部留下傷害。

彰基副院長陳堯俐醫師表示，高壓氧治療在彰基已有18年的時間，10多年前就發覺到鋼艙必要性，因先前機器無法讓呼吸器進入；高壓氧運用廣泛，包括腦外傷、潛水夫病外，現在更積極運用到美容、癌症、睡眠治療等。

彰基高壓氧治療中心是跨科系的治療中心，除了骨科、整形外科外，也邀請到重症醫療科醫師加入行列。

彰化基督教醫院骨科部部長謝承樸醫師表示，以張姓青年為例指出，車禍骨折後手術順利，但手術第2天，突然意識改變，變得淡漠、嗜睡；經腦部核磁共振檢查發現腦部多處缺血性變化，懷疑脂肪栓塞。

腦脂肪栓塞是股骨骨折的可能併發症；因股骨骨折，骨髓內脂肪流出，脂肪會隨血液循環流竄身體，塞住身體各種部位血管。骨折併發肺栓塞機率約為1至3％，併發腦栓塞機率約1％。

治療腦部脂肪栓塞做法是等腦部自行吸收脂肪，但等待期間需提供支持療法供給腦部足夠的氧氣和營養。曾有腦栓塞經20天才甦醒，建議張姓青年接受高壓氧治療。

吳嘉傑表示，高壓氧治療將病患全身置於1.4大氣壓以上高壓艙內，吸入百分之百氧氣治療。治療原理，第一種為壓力效應，壓力增加時體積減少，解除血管內氣泡栓塞。第二種以物理現象，壓力增加使氧氣溶解於血漿中提高含氧量，改善組織缺氧，緩解組織水腫狀況，加速傷口癒合。

張姓青年4天內接受3次高壓氧治療（2.0ATA），每次120分鐘，做完3次之後，張姓青年意識順利恢復，出院前安排腦部核磁共振檢查，也發現腦部缺血變化已明顯改善。

張姓青年憶起意識改變那段時間，腦袋空空，連關心我的家人、師長、朋友來看我，都不太記得。經過積極復健，現在每天在咖啡館工作8小時，絲毫不受影響。

(中時)