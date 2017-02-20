串連青年創業社群 台中「新星市集」25日開市
由台中市政府經發局舉辦「新星市集」，串起在地14個創業特色青年匯集打造1條屬於青年的創業路，在228連假的首日（25日）上午10時至下午5時，在台灣大道一段141巷辦理市集。
台中舊城區內的巷弄，以漫步天堂著稱。在兩端連結著名伴手禮店家的141巷，匯集青創世代育成計畫青年推出屬於創業者的特色市集，透過結合在地糕餅文化素材轉譯圖騰的新丁粄元寶包、為租屋族打造易拆組適合搬家的組裝家俱的「走走家具」。
另有重新改造舊物功能轉變為設計品的「代代器改所」、降低嫁接梨廢棄物燃燒所開發的「梨理人」梨煙筆等一共30名青年創業攤位，透過創業理念為媒介，打造各式特色產品
、服務，建構出創新創意的藍海新方向。
現場除了購買各式特色好物外，經發局也期盼能夠串連起青年創業社群的新氣象，在創業過程需要非常豐沛的專業資源交流，以及深度的人脈建立，為了能讓各式想要在台中創業的青年們能在創業過程迅速打造人脈，在市集上也推出人脈社群名片。
匯集創業青年的專業與需求，邊製成社群名片張貼於活動現場，讓創業躍躍欲試的民眾到市集漫步遊逛同時也能與創業青年交流建構雙向合作的機會。
(中時)
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