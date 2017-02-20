男子口鼻後腦出血 陳屍苗市大樓梯間
苗栗市為公路21世紀商業大樓傳出男子倒臥樓梯間，警消到達現場發現男子已經明顯死亡，口鼻及後腦勺有出血痕跡，正展開調查。
苗栗縣消防局下午接獲報案，苗栗市為公路上的21世紀商業大樓內有中年男子倒臥7樓通往8樓的樓梯間，經派員前往現場發現男子全身僵硬已明顯死亡，口鼻、腦勺都有出血痕跡，通報勤區員警到場處理。
男子身著深藍色條紋上衣、深灰色背心、黑色長褲及球鞋仰躺在地，後腦疑因重擊出血，地面留有一攤血跡，一旁有個鐵製旗桿座，身分待確認。
該大樓內有不少酒店、KTV，平日出入份子複雜，多年前曾發生女子陳屍在戶外廣告看板的平台上，變成白骨才被發現。
男子陳屍處位在7、8樓間的樓梯轉角處，但7樓目前停業中，有大樓內卡拉OK業者指認該名男子「好像看過」，疑是曾到大樓消費的客人；警方前往現場採證，初步未發現可疑打鬥痕跡，不排除男子從8樓摔落梯間，頭部遭重創後又未及時送醫，詳細死因仍待進一步相驗調查。1060220
(中央社)
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