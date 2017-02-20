網友質疑高鐵搭經濟艙 吳敦義：節約公帑
前副總統吳敦義日前表示搭高鐵不坐商務艙的新聞披露後，有網友Po文質疑。吳敦義今天表示，不搭商務艙節約公帑是好事，有關網友質疑，他笑說「無傷大雅」。
吳敦義18日在高雄與基層座談，他說從2007年1月12日接國民黨祕書長起到現在，搭高鐵都不會坐6號車廂（商務車廂）。他說當天他看到時兼黨主席馬英九選擇非商務車廂，了解國民黨需要節儉、廉潔形象，從此自己也選搭一般車廂。
新聞被披露後，網友貼文指高鐵台北站是3月2日啟用，質疑當時吳敦義搭的是什麼列車。
吳敦義今天到高雄林園林鳳宮參拜受訪做上述的回應。他說，網友的貼文無傷大雅，他體會到節約公帑是件好事。他說商務艙給那些財富高一點的人去搭乘，黨或是公務人員儘可能不要去坐。
吳敦義還要秘書拿出網友貼出在經濟艙和他的合照證明他搭的是高鐵經濟艙。
吳敦義南部辦公室也主動澄清，高鐵是在2007年1月5日起試營運，為吳敦義的說法佐證。1060220
(中央社)
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