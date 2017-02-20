陳情達1231人次 大稻埕通盤檢討案撤回
台北市都委會今天上午決議撤回「大稻埕歷史風貌特定專用區」細部計畫通盤檢討案，副市長林欽榮指示都發局盡快找專業團隊、社區規劃師進駐，跟當地居民取得共識，重新研擬。
為保存大稻埕歷史建物風貌，台北市從民國89年起推動「大稻埕歷史風貌特定專用區容積移轉作業要點」，都發局擬修訂、規範容積移轉與全市統一，並引進容積代金制度，引發當地地主不滿，認為權益受損，去年高舉紅布條抗議。
北市都市計畫委員會今天上午舉行第707次會議，討論「大稻埕歷史風貌特定專用區」細部計畫通盤檢討案，都市規劃科長葉家源報告指出，計畫案公展期間，陳情人次高達1231人次。
葉家源說，當地民眾陳情內容包括歷史建物保存修復的困境、公設保留地容積移轉及代金對大稻埕地區容移的衝擊、建物保存維護成本容積率計算等，全案在都委會將暫緩，先加強市府與地方合作，凝聚共識後再進行下一階段討論。
多名地主也到場陳述意見，認為容積移轉限制導致容積賣不掉，使得古蹟、歷史建物等後續維護無以為繼，有地主表示，若市府不解決相關問題，就把土地歸還給地主，由地主決定如何興建。
都委會委員一致同意撤回全案，暫緩實施，市府與當地居民應就產權、容積移轉部分取得共識；林欽榮會後也指示都發局長林洲民，盡快找到專業團隊、社區規劃師進駐，加強與民眾參與，再依法定程序啟動。1060220
(中央社)
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