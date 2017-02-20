IS魔爪伸向菲南 東南亞安全新挑戰

特派員看世界專欄 「這些海盜，他們給我最後機會，要拿3000萬披索…處決期限在2月26日下午3點，到時如果錢沒交到海盜的手上，他們會處決我。」

這是德國籍男子坎特納（Jurgen Kantner）透過錄影向德國與菲國政府的求救，影片於14日情人節當天開始在網路上流傳。

坎特納是於去年11月5日夜間至6日清晨之間，在靠近沙巴海域被武裝男子登上他的遊艇，綁到菲國南部叢林，目前很可能由菲國恐怖組織「阿布沙伊夫」看守，監禁在蘇祿島（Sulu）。他的妻子疑因企圖反抗，當時即被射殺，棄屍於遊艇上。

3000萬披索相當於約新台幣2100萬元。多年來，阿布沙伊夫除綁架菲人，更跨海犯案，擄走馬來西亞、印尼以及外國人士，其中還包括1名台灣人，靠著一筆又一筆的綁架贖金，養活旗下大約400至500名成員與追隨者。

阿布沙伊夫成立於1990年代，懷有建立穆斯林國家的理想，活躍於菲國西南隅蘇祿島及塔威塔威群島（Tawi-tawi）一帶，鼎盛時期號稱擁有1200多人馬，犯下數宗恐怖攻擊，包括2004年導致116人死亡的渡輪爆炸案。

但是隨著二代首腦江加蘭尼（Khadaffy Janjalani）於2006年被菲國政府軍擊斃，這個組織逐漸分裂為數個派系，淪為以綁架為主的盜賊集團。

2014年7月，網路上流出阿布沙伊夫頭目之一的哈比倫（Isnilon Hapilon）在叢林率眾向伊斯蘭國（IS）效忠的影片。反恐專家披露，菲國投靠IS的武裝組織還包括新興的「馬巫德集團」（Maute Group）與「哈里發虔信者」（Ansar Khalifah）等。

菲律賓軍方情報顯示，IS已與阿布沙伊夫建立了直接的聯繫管道，並指示阿布沙伊夫走出傳統地盤，到民答那峨島本土建立「哈里發國」，民答那峨島中部的南蘭佬地區（Lanao del Sur）就是可能地點之一。

IS於2016年6月在宣傳影片中，號召支持者及同情者到敘利亞參戰，「如果到不了敘利亞，那麼就到菲律賓去。」這顯示積極向外擴張勢力的IS，已經把菲律賓當作在東南亞的潛在「聖戰」據點。

今年1月，網路影片又顯示哈比倫偕同菲南多支武裝組織的頭目行軍，意味著這些組織已開始整合力量，而被美國懸賞500萬美元追捕的哈比倫，可能成為共主。

專家警告，在向IS宣誓效忠之後，緊隨而來的可能就是一連串的恐怖攻擊，以向IS展示能力，以爭取經費支持。

菲律賓總統杜特蒂已承認南部恐怖威脅的嚴重性，新任參謀總長安紐（Eduardo Ano）1月9日宣布，將在6個月內消弱恐怖組織的力量，除在蘇祿島及塔威塔威群島清剿阿布沙伊夫以外，軍方已將反恐戰線擴大到民答那峨島，阻止恐怖分子為IS闢土。

1月間在民答那峨島中部布提鎮（Butig）發動的反恐行動中，哈比倫據信受到重傷，而菲國向南韓購得的FA-50戰鬥機，立了大功。

FA-50號稱是超音速戰鬥機，與過去恐怖分子聽到直升機引擎聲而從容分散不同，FA-50以迅雷之速投下2枚炸彈，讓恐怖分子來不及反應。

然而，阿布沙伊夫深耕地方多年，與地方居民宗教、種族背景相同，加上長期控制地方，使得學校教師不敢前往教學，只有外國教士在當地宣傳激進思想。此外，恐怖分子取得贖金後也會向社區分紅，已深獲民心。

1名曾派南部的退伍士兵向中央社記者說，部隊才開到山下，居民即已通風報信，恐怖分子熟悉地形，導致反恐戰爭成效不彰。

在複雜因素的交互作用之下，使得菲南一直是恐怖主義溫床。安紐瞭解反恐先攻心，軍方將以軍事行動實現6個月內削弱安全威脅的目標，再輔以社區發展與輔導計畫，扭轉民心，把恐怖主義連根拔起。1060220

(中央社)