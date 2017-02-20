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福島核電清汙抗戰 培養下一代人才

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福島核災
調查福島核災反應爐情況的蠍子機器人。(圖/中時電子報)

日本共同社報導，福島電廠清汙作業已進入最困難的階段，就是要處理反應爐底部那些熔毀的燃料。東京電力公司首次派出機器人進入福島電廠的2號反應爐底部查看狀況，結果可能因為輻射值過高，機器人沒能查看到實際狀況，而且中途故障無法回收。清汙作業比想像困難，因此福島工業學校決定培養報廢工作的相關人才，校長稱「全部報廢工作可能耗時40年，這不是一代人能夠完成的。」

福島電廠事故造成3部機組都遇到爐心熔毀，所謂爐心熔毀就是高溫核燃料熔化團塊，而且掉到反應爐底部，爐底耐不住高溫而熔穿，使得反應爐破裂，這些熔化的核燃料團塊就成為放射能極高的殘渣，因此只能用機器人推進。據東電介紹，前往反應爐底部查看的機器人被稱為「蠍子」，因為它頭部有攝影機，同時尾部也有，它還配有溫度計和輻射測量器，機器人從容器正下方入口約3公尺處量到的輻射量為每小時210西弗，最高處到650西弗，這種輻射量極為可怕，人體遇到6西弗就絕對致死。後來機器人在調查過程中履帶失靈，最終無法挽救只能剪斷纜線，原因可能是輻射過高破壞儀器，也可能是環境過於雜亂卡住了機器人的履帶。

elephant's foot chernobyl
在1986年車諾比核災中，熔毀的核燃料碎片從管線裡流出，這團東西被稱為「象腿」(elephant's foot)，輻射量極高，至今仍是。(圖/網路)

原本東電和日本政府計劃在2021年開始將第一座反應爐內的燃料碎片取出，但機器人調查都不順利，現在一切預定可能都要順延，因此福島工業學校認為，可能清汙工作會持續到未來的40年，他們打算現在開始培訓相關人才與技術。

這所學校開設有機械工學和電工學的相關課程，如今再加開「核反應爐報廢創造學習課程」，也就是增加機器人的設計、核能發電的基礎知識、放射性土壤去污知識，以及輻射測量等。學校還致力開發能夠抵控強烈輻射的機器人，去年12月還參加了模擬在福島第核電廠反應爐現場環境的機器人競賽，要找出靈活、耐用，而且能夠抵抗強烈輻射的機器人。

(中時電子報)

文章來源：蠍型機器人未能抵達反應堆安全殼正下方

文章來源：福島工業高專著力培養反應堆報廢人才

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關鍵字：機器人輻射福島西弗
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