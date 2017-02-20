玩盜版電玩被抓包，林昶佐硬拗「對於基層友人的邀約向來都會參加，之後將提醒他們要注意一下版權問題」。(擷取自林昶佐臉書)

時代力量立委林昶佐日前將自己與助理玩電動的照片PO上網，不料被眼尖網友發現該機台是大陸出產的，且裡面安裝的遊戲皆為得到授權。對此，林昶佐則回應「他對於基層友人的邀約向來都會參加，之後將提醒他們要注意一下版權問題。」

林昶佐日前貼出與助理打電動照片，並表示晚上與助理跑地方行程時，巧遇基層朋友揪打一場電動。這張照片卻被眼尖網友揪出林昶佐玩的電視遊樂器是大陸出產，其內建的遊戲也幾乎都未經授權，如同盜版。有網友批評林昶佐身為立委和音樂創作者，卻帶頭不尊重智慧財產權是否恰當，向來反中的林昶佐也被網友譏「反中怎麼還買大陸貨，雙重標準？」

據中央社報導，對於玩盜版電玩被抓包，林昶佐則硬拗「跑選區活動，基層朋友常會邀請一起同樂，他都樂於參加；同時也要感謝網友特別提醒，以後遇到對方，會提醒他們要注意遊戲的機台版權問題。」

(中時電子報)