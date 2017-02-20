許富凱苗北開唱 單挑22首知名曲目

台語小歌王許富凱到苗栗為自己演唱會暖身。（陳慶居攝）

苗栗縣政府主辦的106年春季藝文系列「樂動苗北」，預定3月18日7時30分推出「讓歌延續─許富凱演唱會」。此次有高規格設備，許富凱除帶來9位專屬樂隊和海風樂團外，還出動百萬麥克風，將單獨挑戰22首精選曲目，即日起開始售票，縣長徐耀昌歡迎鄉親踴躍購票。

106年春季藝文系列「樂動苗北」，一改過去以拼盤演唱會的形式，首度邀請有台語歌壇小天王稱號的許富凱，與苗北藝術文中心合作，帶來以個人演唱為號召的演唱會。

縣長徐耀昌縣上午和縣議員鍾東錦、縣府文化觀光局長彭德俊、苗北藝文中心藝術總監吳博滿在縣府大樓召開記者會，共同推薦「「讓歌延續─許富凱演唱會」。

徐耀昌表示，許富凱是最年輕登上巨蛋開演唱會的台語歌手，歌喉非常厲害，唱起精典歌曲非常有韻味，此次演唱會精采可期，目前已開始售票，但聽說1000元以上的票價幾乎銷售一空，鄉親購票動作要快。

許富凱記者會中，帶來多首膾炙人口的組曲讓觀眾喝采不斷，徐耀昌亦忍不住讚賞他的歌聲。

許富凱已多次在苗北藝文中心表演，此次他要求「可不可以不要有人跟我搶麥克風」，誠意十足希望帶來精選的曲目，為喜愛他的歌迷好好演唱。

許富凱表示，這次演唱會高規格，不但請出9位夢幻演唱會樂手，幾乎是天王天后演唱會指定的樂手，除了九位天團級樂手，也邀請海風樂團帶來三味線的合作演出，讓演出融入東洋味。為了表達對此次演出的重視，許富凱也出動他個人收藏的德國製百萬麥克風，將一連帶來22首包括國、台、日等精選曲目，給苗北的聽眾聆聽百萬級麥克風的美妙音色。

「讓歌延續─許富凱演唱會」採售票方式入場，票價分為400元、600元、800元、1000元、1200元、1600元、1800元，購票訊息可上苗北藝文中心網站https://goo.gl/xNSdD1或洽兩廳院全台售票處http://www.nmac.com.tw/。

(中時)