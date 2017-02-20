捷恩斯高球賽奪冠 強生榮登世界球王

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美國選手強生（Dustin Johnson）在捷恩斯公開賽以4輪總計低於標準桿17桿的267桿成績奪冠，也成為最新的世界球王。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金700萬美元（約新台幣2億1561萬元）的捷恩斯公開賽（Genesis Open），當地時間16日起在美國的加州進行4回合共72洞的賽事。

強生4輪分別擊出66桿、66桿、64桿、71桿，最終以4輪總計低於標準桿17桿的267桿成績奪冠。

拿下這座冠軍，強生也擠下澳洲好手戴伊（Jason Day），成為新科世界球王。1060220

(中央社)