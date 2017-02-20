WBC中華隊熱身4連勝 陳冠宇戰古巴
中華隊備戰世界棒球經典賽，帶著熱身賽4連勝的氣勢，今天晚間在台中洲際球場，與「紅色閃電」古巴隊交手，由旅日左投陳冠宇先發。
陳冠宇是主戰先發人選，14日在澳洲移地訓練，先發對澳洲職棒布里斯本俠盜隊，投1局三上三下無失分，中華隊5比4獲勝。
中華隊在澳洲共打3場熱身賽，4比1勝俠盜隊、13比8勝溫莎皇家、5比4再勝俠盜隊。回台灣之後，19日在台中洲際球場出戰世大運中華培訓隊，以11比2獲勝。
歷經澳洲移地訓練、熱身賽實戰，中華隊野手陣式逐漸明朗，外野手由右至左有張志豪、林哲瑄、高國輝，內野方面一壘林益全、二壘林智勝、三壘蔣智賢、游擊陳鏞基，捕手林琨笙。
經典賽3月開打，中華隊與南韓、荷蘭、以色列同組，在首爾比賽，爭取前2名晉級；這次來台熱身的古巴與日本、澳洲、中國大陸同組，在東京巨蛋比賽，同樣爭取前2名晉級。
中華隊與古巴今天晚間6時30分在台中洲際球場交手，緯來體育台轉播，中華隊先發投手陳冠宇將對決古巴強打者戴斯潘（Alfredo Despaigne），兩人在羅德隊當了2年隊友，從未投打對決。
比賽在今天晚間6時30分開打，下午1時30分已經有球員到球場自主訓練，在室內的打擊練習區，教練陳金鋒指導高國輝、林哲瑄，教練陳連宏指導許基宏、張志豪練打。1060220
(中央社)
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