金正男案 印尼證實：3到4嫌飛往杜拜

印尼移民局官員今天表示，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遇刺案涉嫌最大的至少3到4名嫌犯，已在事件發生當晚從雅加達搭機前往杜拜。

移民局發言人阿貢（Agung Sampurno）經由簡訊告訴路透社，嫌犯李在男（音譯）、洪松學（音譯）與李志賢（音譯）在雅加達當地時間13日晚間10時20分搭乘阿聯酋航空（Emirates）EK0359班機飛往杜拜。目前尚無這4名嫌犯的詳細資料。

馬來西亞警方昨天表示，4名北韓嫌犯已在吉隆坡國際機場2月13日發生的攻擊案後逃離馬國，但並未說明他們的下落。大馬「星報」（The Star）報導，這4名男子已經由雅加達、杜拜及俄羅斯海參崴（Vladivostok）回到平壤。（譯者：中央社廖禹揚）1060220

(中央社)