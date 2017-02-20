菲馬交接海域海盜襲擊 越船員1死7被擄

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1艘越南籍船隻在靠近沙巴海域遭遇海盜襲擊，1名船員死亡、7人被擄，菲律賓海岸防衛隊與海軍陸戰隊員聯合救回船上其他人員。

菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armand Balilo）上午發布聲明說，越南船隻Giang Hai號昨晚7時10分左右在菲國西南隅珍珠灘（Pearl Bank）附近遇襲，之後漂流到巴古安島（Baguan Island）海域。

接獲越南海岸巡防隊員通報後，菲方海岸防衛隊立即派遣分站人員，與海軍陸戰隊員分乘2艘快艇前往查看， Giang Hai號已於上午11時拖回巴古安島，船上有17名船員，另有1人死亡。

越南船員說，有7人被武裝分子擄走。

菲方目前正在調查這起海盜事件，根據以往的經驗，很有可能是菲國恐怖組織「阿布沙伊夫」或是相關武裝組織所為，目的是勒索贖金。

光是去年第4季，菲律賓、馬來西亞及印尼的交接海域就發生多起海上綁案，十數名印尼及馬來西亞漁民或船員被押到菲國南部叢林，國際海事局（IMB）已宣布為這片海域為危險區域。

菲律賓已與印尼、大馬達成共同巡邏以及跨境追擊海盜的協議，但海上綁架事件依舊猖獗。1060220

(中央社)