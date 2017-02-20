避免空窗 金融監理沙盒實驗期再展延1年
行政立法協調會報今天中午研商金融科技創新實驗條例，與會綠委普遍支持，金管會將開放金融業及非金融業，都可參與金融科技創新實驗，實驗期最長1年，比英國寬鬆。
綠委關切金融創新服務若第二人申請可否核准，發言人徐國勇說，可比照專利規劃訂定特許實驗期間，期滿第二人即可申請。
實驗期滿若成功，金管會將鬆綁法規，為避免等待立法期間產生空窗期，徐國勇說，決給予實驗成功業者再重新申請實驗，時間最長一年，以免空窗期間繼續實驗觸法，金融創新服務無法付諸實現。也就是實驗期最長可達2年。
(工商)
關鍵字：金融監理沙盒
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。