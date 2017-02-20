避免空窗 金融監理沙盒實驗期再展延1年

我要評比

行政立法協調會報今天中午研商金融科技創新實驗條例，與會綠委普遍支持，金管會將開放金融業及非金融業，都可參與金融科技創新實驗，實驗期最長1年，比英國寬鬆。

綠委關切金融創新服務若第二人申請可否核准，發言人徐國勇說，可比照專利規劃訂定特許實驗期間，期滿第二人即可申請。

實驗期滿若成功，金管會將鬆綁法規，為避免等待立法期間產生空窗期，徐國勇說，決給予實驗成功業者再重新申請實驗，時間最長一年，以免空窗期間繼續實驗觸法，金融創新服務無法付諸實現。也就是實驗期最長可達2年。

(工商)