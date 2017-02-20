張學友演唱會做這事太逼人 激到蔡依林
張學友昨（19日）完成台北站最後一場「A CLASSIC TOUR 學友‧經典演唱會」，吸引許多明星到場朝聖，其中天后蔡依林也化身小粉絲在台下舉著應援牌觀賞，更透露看完演出後，被對方激勵了。
蔡依林今開心在臉書分享和張學友在後台的合照，語帶興奮說：「學友哥的高標激勵了我～」，回味起演唱會內容，大讚讓她的眼睛耳朵回憶都很忙，尤其得知這次舞台是張學友親自設計的，更令Jolin心生佩服，讚嘆道：「這年頭舞台還要自己設計太逼人了哥！」
另外，Jolin一聽到本尊唱《寂寞的男人》，更是有感而發說：「聽得我都寂寞了雞皮疙瘩」，引來眾粉絲共鳴，而大家看到兩個偶像同框畫面，也激動喊期待歌神和天后有一起創造經典的機會。
(中時電子報)
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