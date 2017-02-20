賴清德表態無參選新北市長計畫 祝福吳秉叡

對蘇貞昌與吳秉叡在北部的肯定，台南市長賴清德（灰領帶者）回應透露現階段不參選新北市長的態度。（程炳璋攝）

前行政院長蘇貞昌為子弟兵吳秉叡站台，強調台南市長賴清德若不選新北市長，吳將是最適合人選，賴清德20日回應仍以台南市政為優先，目前沒有北上參選或入閣的計畫，並預祝吳秉叡競選順利、成功。

民進黨全台縣市長候選人提名人選時間越接近，各縣市有意角逐者的態度越積極，蘇貞昌剛在「秉友會」為子弟兵吳秉叡站台時，仍以賴清德為優先人選，公開表示賴若參選新北市，願擔任總幹事，但若他不選，吳秉叡將是最佳人選。

對民進黨北部參選人逼宮表態，台南市長賴清德20日的回應透露棄選新北訊息，他感謝蘇貞昌、吳秉叡的肯定，並動之以情的提及新北市是故鄉，希望能有好的未來。賴表明目前專心於台南市政，包括鐵路地下化和維冠大樓重建等重大議題或建設，皆正處於關鍵，需要親自負責。

賴清德提到新北市人才濟濟，憶及他與吳秉叡在立法院共事期間，見證到吳問政的專業、對新北市的熟悉度和服務鄉親的熱誠，直言相信會是「讓新北衝衝衝、風華再現的好人選！」，

賴清德在文末甚至以「我祝福他競選工作順利，成功」結語，透露現階段無意參選新北市長的訊息。

(中時)