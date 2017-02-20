賴清德表態無參選新北市長計畫 祝福吳秉叡
前行政院長蘇貞昌為子弟兵吳秉叡站台，強調台南市長賴清德若不選新北市長，吳將是最適合人選，賴清德20日回應仍以台南市政為優先，目前沒有北上參選或入閣的計畫，並預祝吳秉叡競選順利、成功。
民進黨全台縣市長候選人提名人選時間越接近，各縣市有意角逐者的態度越積極，蘇貞昌剛在「秉友會」為子弟兵吳秉叡站台時，仍以賴清德為優先人選，公開表示賴若參選新北市，願擔任總幹事，但若他不選，吳秉叡將是最佳人選。
對民進黨北部參選人逼宮表態，台南市長賴清德20日的回應透露棄選新北訊息，他感謝蘇貞昌、吳秉叡的肯定，並動之以情的提及新北市是故鄉，希望能有好的未來。賴表明目前專心於台南市政，包括鐵路地下化和維冠大樓重建等重大議題或建設，皆正處於關鍵，需要親自負責。
賴清德提到新北市人才濟濟，憶及他與吳秉叡在立法院共事期間，見證到吳問政的專業、對新北市的熟悉度和服務鄉親的熱誠，直言相信會是「讓新北衝衝衝、風華再現的好人選！」，
賴清德在文末甚至以「我祝福他競選工作順利，成功」結語，透露現階段無意參選新北市長的訊息。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。