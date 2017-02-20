胞兄疏忽男童迷途 熱心警徒步助返家

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永和警分局助迷途男童返家。（葉書宏翻攝）

永和警分局助迷途男童返家。（葉書宏翻攝）

9歲盧姓男童日前與胞兄外出，2人搭乘接駁車返回新北市永和住家，胞兄下車時卻忘記叫醒熟睡的盧童，盧童最後一人獨自在永和區民權路與民治街口閒晃，當時氣溫僅11度，永和警分局得和派出所警員舒啟瑋、許弘憲、張常棣見狀上前關心。

警員舒啟瑋先是將自己身上穿著的警用外套披在盧童身上幫他避寒，再開著巡邏車帶他返回派出所，自掏腰包購買熱飲，詢問後知道，他住在秀朗路3段卻不知正確地址。

警方最後決定利用徒步方式陪著盧童，在秀朗路3段上沿路尋找住家，不久後終於找到盧童的家。盧母對於警方頻頻致謝。

(中時)