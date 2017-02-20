胞兄疏忽男童迷途 熱心警徒步助返家
9歲盧姓男童日前與胞兄外出，2人搭乘接駁車返回新北市永和住家，胞兄下車時卻忘記叫醒熟睡的盧童，盧童最後一人獨自在永和區民權路與民治街口閒晃，當時氣溫僅11度，永和警分局得和派出所警員舒啟瑋、許弘憲、張常棣見狀上前關心。
警員舒啟瑋先是將自己身上穿著的警用外套披在盧童身上幫他避寒，再開著巡邏車帶他返回派出所，自掏腰包購買熱飲，詢問後知道，他住在秀朗路3段卻不知正確地址。
警方最後決定利用徒步方式陪著盧童，在秀朗路3段上沿路尋找住家，不久後終於找到盧童的家。盧母對於警方頻頻致謝。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。