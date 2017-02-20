防堵禽流感 新竹市加強防範措施
新竹縣湖口鄉日前遭棄死雞，經確認染H5N6禽流感，新竹市為防範疫情傳入，請養禽戶加強警覺並落實防疫措施，並增派消毒車進行畜牧場周邊道路消毒。
新竹市動物保護及防疫所今天表示，竹市家禽畜養戶目前有18場，共約6萬3000隻家禽，主要分布於香山區10場、北區2場及東區6場，其中雞場15場5萬6800隻，火雞場1場3000隻，蛋鴨場2場3200隻。
動保防疫所表示，為加強畜牧場周邊道路環境消毒，降低疫病傳播，已增派消毒車進行全市18場畜牧場，每週兩次周邊道路消毒。
動保防疫所說，為避免禽流感疫情傳入新竹市，已完成全市養禽場訪視，家禽皆健康，並啟動包括針對畜牧場發放消毒水，請各畜牧場加強消毒，做好生物安全措施，並安排消毒車進行畜牧場周邊道路消毒等因應措施。
另外，動保防疫所請各畜牧場每日自主健康管理，瞭解場內禽隻狀況，如有異常立即通報，並連繫相關單位及鄰近縣市，溝通疫情配合事項，做好區域聯防。
動保防疫所表示，呼籲民眾購買合格衛生屠宰禽肉，若有發現任何私自屠宰活禽販售的行為，請勇於向動保防疫所檢舉，以杜絕類似情事發生，也提醒若有發生疑似野鳥病例，應立即通報專線派員處理。1060220
(中央社)
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