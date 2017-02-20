誆投資澳門賭場 浩天吸金2.9億遭搜索

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曾在澳門涉及吸金的浩天集團在台以投資澳門賭場為由，謊稱投資每單位25萬元，60天保證獲利5%，2014年迄今吸金2億9000萬元。台北地檢署今日搜索浩天位於北市的辦公室等六處，約談蔡姓女會計等5人，至於負責人呂達凱去年早已出境，今日未到案。

浩天集團去年曾遭媒體報導，在澳門涉嫌以投資集團博弈事業，非法吸金7000萬澳門幣（約2.77億元台幣），至少80人受害。

檢調去年也發現，浩天在台中成立豪天開發公司及浩天國際聯合事務所，對外宣稱提供技術移民服務口號，只要250萬港幣（約1021萬元台幣）即可拿到澳門居民身分證。

檢調今日行動針對浩天自2014年起，以投資澳門賭場為幌子，對外招攬投資人，以投資25萬元、60天，期滿即可領回5%紅利，自2014年8月至今已吸金2億9000萬元。

(中時)