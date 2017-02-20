古蹟艋舺青山宮地基流失 啟動補強工程
市定古蹟艋舺青山宮有160年歷史，是萬華重要的信仰中心，廟方去年底發現地下水管破裂，致使地下土壤鬆動，連帶地板裂縫擴大、梁柱傾斜，結構安全堪慮，目前已啟動補強工程，今上午在地議員劉耀仁偕同文化部及北市文化局官員現勘，盼政府給予補助，協助廟方施作工程。
廟方幾個月前發現異狀後，請來結構技師進行繪測，發現地面、樑柱傾斜嚴重，之後用透地雷達掃描地底，發現多處土壤因水流沖刷鬆動，隨即啟動地盤改良工程。現在走進青山宮，隨處可見施工黃布條，梁柱上也綁滿毛巾和傾角監測工具，上周已開始灌漿穩固工程。
青山宮財務長吳克東說，地表先前就有裂縫，近半年狀況更糟，現在裂到整隻手都能伸進去，廟裡的梁柱也東倒西歪，現在邊進行灌漿工程、邊保護梁柱，然而這種施工急不得，灌漿速度若太快，地表會隆起影響建物結構，工期預計要3到4個月，經費粗估要上千萬，希望政府可以盡快幫忙。
劉耀仁說，除了經費問題，未來提送古蹟修繕工法時，希望文化局加快審查作業，盡快定案施作，不要影響10月份的靈安尊王聖誕慶典。
北市文化局文資科長林長杰表示，文化局已在2月6日辦理現勘，同意地基補強工程施作，後續會再審議修復工法。經費補助部分，文化部3月初將開會審議，屆時若補助金額仍有不足，會向市長柯文哲報告該案特殊性，爭取第二預備金支應。
(中時)
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