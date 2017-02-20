正港餅茶加工技術發表記者會

台灣餅茶加工技術成功研發。（趙雙傑攝）

困難度很高的小茶種紅茶也順利完成。趙雙傑攝）

農委會今日舉行正港餅茶加工技術發表記者會，表示大家所熟知的餅茶多為大陸的普洱茶，因臺灣茶葉普遍果膠質含量少，黏度不足，僅靠蒸煮擠壓很難成型，鮮少喝到正港臺灣製造的餅茶，而行政院農業委員會茶業改良場配合「新農業政策」發展，以創新加值帶動地方新型農業，歷經2年成功研發「餅茶加工技術」，突破餅茶製作的限制，使用臺灣茶葉原料製作出外型緊結度適中及茶葉品質佳之各類餅茶產品，期望透過結合地方特色創造市場獨特性，提高茶葉農產品加值，發展茶業創新加工技術。本技術屬非專屬授權技術，已成功授權業者生產，並已正式量產，適合收藏及送禮，亦有消費者結合喜餅或彌月禮盒，推出高質感伴手禮。

(中時)