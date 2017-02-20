高市推「一日農夫」，水保系學生也有興趣

水保系學生報名「一日農夫」，想邊遊農村、邊驗證課堂所學。（高市農業局提供）

高市農業局前進台中旅展，主打「到下港找朋友、遊農村」，不僅吸引一般遊客，連就讀水土保持學系的學生也躍躍欲試，6、7人揪團報名，希望南下高雄美濃看水力發電廠，當成校外教學，一邊玩、一邊驗證課堂上所學。

農業局這次將行程DIY教學搬到旅展現場，教參觀民眾做鳳梨加工品，吸引人群駐足，許多中部民眾好久沒到南部，當場報名農村旅遊行程，直說要到「下港」找朋友，體驗一日農夫，晚上就住在朋友家敘舊。

高雄「一日農夫」也吸引中興大學水土保持學系的學生們前來，希望透過實地走訪農村與所學結合，大二鄭同學說，平時少有機會到南部，但知道美濃有個竹子門發電廠，這次同學們便團體報名，想去美濃，實際看看如何將高低差轉換成能量。

農業局表示，台中旅展除了現場報名的遊客，爭相索取文宣的民眾也成為高雄農村的潛在客戶；共同參展的君鴻酒店則表示，「一日農夫體驗趣」是高雄一大特色，未來打算與農業局合作，一起帶動高雄的旅遊與農村經濟。

(中時)