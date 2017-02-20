替代役男精音樂做公益　當選兵役節績優役男

蘇彥菁精通音樂，到看守所吸取經驗並投入公益服務行列。（陳慶居攝）

在看守所服替代役男的蘇彥菁精通音樂，常投入公益服務而獲兵役節績優役男。（陳慶居攝）

法務部矯正司苗栗看守所役男蘇彥菁，榮獲第74屆兵役節績優役男，經全國參選役男中僅17名役男獲選，將於24日在台北市國軍藝文中心接受表揚頒獎。看守所所長楊芳彥與戒護科長謝鎮伍，上午接見並欣賞他精彩的表演。

為培養役男服務社會的公益精神，苗栗看守所積極推展役男參與各項公益活動，並且長期安排役男前往鄰近的社福機構服務，使得各機構對役男關懷社會的愛心協助給予相當高的評價及肯定。

其中，役男蘇彥菁除了對聲樂及多項樂器包括鋼琴、胡琴、Beatbox學有專精，更具攝影專長。他在服役前曾為陶晶瑩主持之節目「大學生了沒」的固定班底，並常在各大節目中（綜藝大熱門、康熙來了）有音樂創作的演出，也與不少演藝人員合作。

服役期間，所內安排前往社福機構「幼安教養院」，協助照顧須長期照護、重度身心障礙者及家庭需要幫助的孩子，並定期為教養院的院生們演奏鋼琴、教授烏克麗麗及教導打擊非洲鼓等，更陪伴他們完成六年前所許下的願望--「花東環島圓夢之旅」，與孩子們共同創造了美好的回憶。

蘇彥菁非常喜歡動物，所領養的明星貓「肚臍」，因網路短片爆紅引發全球關注，並且登上美國《艾倫秀》節目，於社群網站平臺迅速累積37萬粉絲，服役期間二度受邀於台北、台南新光三越舉辦毛小孩寵物聯展。

同時，皇冠出版社於2016年11月28日為其愛貓出版「肚臍是隻貓」圖文寫真書，充分善用資源推廣「領養代替購買」、「尊重生命」。又於106年1月5日接受「壹週刊─寵物潮」專欄採訪出刊，役男利用休勤時間關注流浪動物議題，受週刊讚揚為「動保公益活廣告」，不僅提升替代役及機關整體形象，也展現替代役的社會價值。

(中時)