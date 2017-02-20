鋼鐵人變八家將 鶯歌陶博館辦流水席

東方八家將和西方鋼鐵人在鶯歌陶博館變身全新的英雄，搭配迷你版12獸首同歡。鞏文宜及柯有政兩名陶藝創作者，也以台灣諺語「有毛的吃到蓑衣，沒毛的吃到秤錘」舉辦流水席。

新北市鶯歌陶瓷博物館今天起至3月26日，在1樓陽光特展室，展出「融合‧衝突─鞏文宜、柯有政雙個展」。他們是大學學長與學弟，也是多年的工作夥伴，今年聯手發表最新創作，鞏文宜以融合為概念，柯有政以衝突呈現。

陶博館表示，鞏文宜國中時曾客串八家將，又喜歡鋼鐵人，且他們經神明加持及科技輔助後，都有金剛不壞之身，鞏文宜於是突發奇想，將八家將的臉譜彩繪在鋼鐵人的頭盔，讓「家將」創作效果出奇好。

另外，「十二相」靈感，來自日前引起爭議的的12獸首，迷你版的鋼鐵人頭盔，加入各生肖強烈的特徵，相當可愛。

柯有政的「貪」則是說明人性的慾望無盡，連秤錘都吃下肚，企圖引發民眾反思。「飲」則是將陶瓷螺絲釘擺入玻璃水罐內，示意現今社會壓搾員工的現象。

「龜鹿二仙」以被拆解的烏龜及鹿首，表達動物的生命只為人類而生，隱喻生命的衝突。

今年46歲的鞏文宜，高中就讀機械科，憑著對陶瓷工藝的濃厚興趣，台灣藝術大學工藝設計系、台南藝術大學應用藝術研究所畢業。除創作外，還是五行創意設計公司的藝術總監，是相當活躍的陶藝家。

柯有政今年39歲，就讀復興商工美工科時，主修繪畫，進入國立台灣藝術大學工藝設計系後，跟著教授呂琪昌學習陶藝，也在台藝大造形藝術研究所畢業，目前擔任五行創藝設計的執行總監。

鶯歌陶博館館長吳秀慈表示，陶博館「市民陶藝平台」定期介紹新北市不同專長技術與風格特色的陶瓷達人，歡迎新北市之個人、機關、學校或協會團體踴躍在5月31日前申請個展。

「陽光特展室」及「陶藝長廊」開放國內外陶藝家、陶瓷工作者或策展人申請，有興趣的人可在7月31日前送審。吳秀慈說，期待透過國際間的藝術能量交流，創造更多陶藝的火花。詳細內容可上陶博館官方網站查詢。1060220

(中央社)