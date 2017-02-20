廣西人感染H7N9病例 今年已兩死
中國大陸廣西壯族自治區衛生和計劃生育委員會昨天通報，廣西南寧一例人感染H7N9流感病例，患者經搶救無效死亡。今年以來，廣西發現2例人感染H7N9流感病例，均已病亡。
中新社報導，廣西這名患者姓李，女姓，現年41歲，發病前在農貿市場從事活禽銷售。她11日開始發熱、咳嗽，病情加重，16日入院治療，18日確診為人感染H7N9流感病例，經全力搶救無效於19日8時左右死亡。
廣西2月初發現首例境外移入人感染H7N9流感病例，患者為一名32歲的男姓，廣西桂平市人，發病前在廣東省務工，由於病情危重，15日搶救無效死亡。
疾病控制專家指出，H7N9疫情每年都會在冬春季出現季節性流行。近期各省分已採取更加嚴格的針對活禽經營市場和活禽交易的控制措施，防範疫情擴大。1060220
(中央社)
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