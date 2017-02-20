台中百年會 林佳龍：帶動台中文藝復興
台中市政府將於今年舉辦「台中百年會活動」，包括台中火車站、第二市場及百年七媽會台中等，市長林佳龍今天說，透過百年活動，盼帶動台中文藝復興。
台中市文化局長王志誠、經發局長呂曜志、民政局長蔡世寅今天在市政會議分別進行「世紀風華再現─台中車站百年慶」、「歡慶百年．推陳出新─第二市場百年慶系列活動」及「翻轉中區熱鬧慶典─百年七媽會」專案報告，說明各項活動規劃內容。
林佳龍表示，適逢台中火車站建站100年，今年市府舉辦「台中百年會活動」，結合周邊活動，再現百年風華外並建構下個世代的百年願景；「了解台中整座城市發展是長年要做的事情！」他說，這是台中文藝復興運動，以存舊立新方式將過往存在的珍貴文化善加呈現，使台中成為名副其實的文化城。
呂曜志指出，市府對第二市場進行修繕，已陸續完成雨汙水分流、地坪修繕、廁所修繕、漏水改善、更新市場招牌等，並更新飲食區的天花板、改造攤商，不僅讓天花板不再藏汙納垢，更讓飲食更加衛生、明亮與通風。
呂曜志說，第二市場在華麗變身後，以懷舊、復古為主題迎接百年慶，除設計以紅燈籠妝點市場，營造出張燈結綵的喜慶感覺外，六角樓等進出入口還架設復古廣告看板，並展示林權助的攝影照片作品，展示台中百年意象。1060220
(中央社)
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