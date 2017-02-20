韓媒：北韓男特工是狙殺金正男的備胎
南韓媒體今天報導，已於金正男在吉隆坡機場遇刺當天逃離馬來西亞的4名北韓特工，是當外籍女性噴毒霧刺殺失敗時，準備接手狙殺金正男的第2隊人馬。
南韓「朝鮮日報」今天報導，這4名北韓特工已轉經第3國平安返回平壤。
報導引述多名北韓消息靈通人士的話說，在逃4人當中，李在南（譯音，57歲）、洪松學（譯音，34歲）、李志賢（譯音，33歲）是以東南亞為據點進行活動的北韓海外間諜。據報導，李在南是偽裝成北韓軍方駐馬來西亞賺取外匯企業代表進行間諜活動的人物，相當於「馬來西亞當地總負責人」。
據報導，前述4名北韓人似乎分別隸屬於北韓偵察總局、勞動黨統一戰線部文化交流局。據研判，北韓所有特工間諜組織似乎進行了總動員，傾力執行暗殺金正男的行動。
北韓消息靈通人士表示，在馬來西亞警方透露的嫌疑人中，洪松學和李志賢疑似是在越南女子段氏香和印尼籍女子席蒂艾沙行動失敗時，進行「二次攻擊的小組」。
據「新海峽時報」報導，嫌犯疑似1年前掌握金正男往返於新加坡、馬來西亞和澳門的移動路線後，開始準備暗殺計畫。
北韓消息靈通人士說，「因為持北韓護照的人在馬來西亞入境時，不需要另外辦理簽證，因此便於北韓間諜活動。」
報導引述香港「南華早報」說，「在（保護金正男的）中國領土上進行暗殺有負擔感。」
另外，段氏香和席蒂艾沙是如何涉入金正男遇刺事件，引發關注。印尼媒體報導，會講韓語的席蒂艾沙對熟人說，「計畫去北韓拍電影」。1060220
(中央社)
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