中輟少年淪為車手 遇警盤查當場被逮
新店警分局日前獲報，有可疑男子在寶中路上多家銀行及郵局的ATM提款機反覆提款，形跡可疑。警方到場後，查獲2名少年車手及14萬5000元現金，訊後送少年法庭審理。
員警於寶中路郵局前，發現路邊計程車上有黃姓、廖姓2名少年，警方正準備趨前依法盤查時，廖姓少年立即要求未熄火的司機駛離。
執勤員警見狀立即箭步攔阻該計程車，廖姓少年趁混亂將一包可疑物品丟棄車外意圖卸責，但仍遭眼尖之員警發現，赫然發現竟是一捆千元大鈔。員警追問，2人坦承擔任詐騙集團車手負責提款。
少年在警訊時供稱，丟棄贓款是從5家不同金融機構所提領出來的，只要上繳後即可從中抽取傭金，只是還沒分紅就被警方查獲。
警方現場共查扣得贓款14萬5000元、金融提款卡1張、行動電話2支等物品，全案依詐欺罪嫌移送台北地方法院少年法庭審理，將繼續擴大追查該詐欺集團其他成員。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。