中輟少年淪為車手 遇警盤查當場被逮

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新店警分局日前獲報，有可疑男子在寶中路上多家銀行及郵局的ATM提款機反覆提款，形跡可疑。警方到場後，查獲2名少年車手及14萬5000元現金，訊後送少年法庭審理。

員警於寶中路郵局前，發現路邊計程車上有黃姓、廖姓2名少年，警方正準備趨前依法盤查時，廖姓少年立即要求未熄火的司機駛離。

執勤員警見狀立即箭步攔阻該計程車，廖姓少年趁混亂將一包可疑物品丟棄車外意圖卸責，但仍遭眼尖之員警發現，赫然發現竟是一捆千元大鈔。員警追問，2人坦承擔任詐騙集團車手負責提款。

少年在警訊時供稱，丟棄贓款是從5家不同金融機構所提領出來的，只要上繳後即可從中抽取傭金，只是還沒分紅就被警方查獲。

警方現場共查扣得贓款14萬5000元、金融提款卡1張、行動電話2支等物品，全案依詐欺罪嫌移送台北地方法院少年法庭審理，將繼續擴大追查該詐欺集團其他成員。1060220

(中央社)