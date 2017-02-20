金門縣政府熱情響應台中春季旅展

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在旅展金門館中，幾乎金門當地名產業者都到現場設攤推廣自家商品。（馮惠宜攝）

金門縣政府熱情響樂「2017年台中春季旅遊大展」，金門館以「幸福金門－精彩四季」為主題推出立榮假期機＋酒，每人3999元，金門當地物產業者也傾力參與，包喜來順麵線、金永利鋼刀、天一貢糖、金門梁酒都在現場設攤推廣金門物產。

(中時)