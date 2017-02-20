金正男屍檢 結果最早22日公布

我要評比

北韓駐馬來西亞大使座車20日駛離位於布特拉加亞（Putrajaya）的馬國外交部時，媒體一陣搶拍。（圖/美聯社）

金正男在澳門的留影。（圖/金楚臉書）

韓聯社報導，馬來西亞衛生部長拿督斯里蘇巴馬念20日表示，北韓領導人金正恩的異母長兄金正男屍檢結果，最早或於22日公布。

金正男於13日在吉隆坡國際機場遭2名女嫌犯毒殺，馬警方為查明死因進行了屍檢和毒檢。

(旺報)