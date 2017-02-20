讓阿公高鳴一路好走 星孫女劉奕兒低調悼念
資深藝人高鳴6日在家上吊輕生，今(20日)在基隆舉行告別式，不少多藝人都到埸致意，而他的明星孫女劉奕兒直到家屬答禮才曝光，其實因為家人個性低調，所以才沒對外提起，不過她這些天都有低調在臉書發文悼念，
劉奕兒現身家屬答禮區，孫女身分才曝光，她的經紀人表示因為家人很低調，希望讓阿公法會圓滿，才沒提起，但其實事情發生的隔天，劉奕兒就在臉書表達難過情緒，但她僅說家裡發生了一些事情，後陸續也不時發文透露很思念「您」，現看來都是對阿公的無盡懷念。
而今天凌晨，她也在臉書憶起阿公，透露小時候想要一台腳踏車，但價錢有點貴，不過阿公二話不說就買來，想到小時候的幸福時光，都讓她難以忘懷，她也勉勵自己「莫忘初衷」，並感謝阿公告別式這天是晴空萬里。
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(中時電子報)
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