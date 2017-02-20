有片》有愛心！王中平進隧道 徒手抓救蜥蜴

擔心蜥蜴被車壓，王中平徒手抓並放回草叢放生，被讚有愛心。（圖／取材自王中平和余皓然愛的小屋臉書）

銀色夫妻檔王中平、余皓然結婚20年，育有一對子女，是演藝圈的模範夫妻檔，兩人平時也會透過臉書分享家庭生活，而近日王中平看到一隻蜥蜴，擔心小動物被車壓，王中平衝進隧道的人行道救蜥蜴，讓余皓然大讚：「老王（王中平）真的太有愛心了」。

王中平喜愛種樹的習慣廣為人知，私下有愛心模樣也被余皓然拍下，夫妻倆散步時，王中平在隧道中的人行道看到一隻蜥蜴，他擔心蜥蜴被車壓、擔心無法覓食，王中平直接跑回隧道中的人行道，先是追了一下蜥蜴，最後終於抓起，並拿到草叢放生。

王中平愛心之舉，讓余皓然直呼：「沒讓老王（王中平）選里長真的太埋沒他了」，網友更是誇王中平是善良好男人、值得表揚，不過也有人擔心王中平救蜥蜴可能太危險，余皓然也回覆：「我們是在人行道的地上看到的，旁邊有隔著柵欄，所以是安全的」。

(中時電子報)