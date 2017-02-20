20多人通宵步行 越界入加拿大尋庇護
加拿大有關單位今天表示，本週末至少22名移民從美國離開轉赴加拿大，他們偷偷跨越位於曼尼托巴（Manitoba）省的邊界，要求庇護。
法新社報導，邊境城鎮艾默生（Emerson）的當地官員簡森（Greg Janzen）表示，這22人中大部分是來自非洲，他們從昨夜到今晨通宵步行跨越邊界。另有8人已於17日抵達。
位於曼尼托巴省會溫尼伯（Winnipeg）南方120公里、靠近美國北達科他州與明尼蘇達州的艾默生市，因多處地點未設官方的入出境口岸，成為容易被滲透的邊界。自美國總統川普下達旅行禁令後，有更多尋求庇護的人從此地越界進入加拿大。
根據一項雙邊協議，從美國來的庇護尋求者通常會在加國的邊界入出境口岸遣返。
2月初越界進入加拿大的移民面臨酷寒天氣，造成有兩人手部凍傷，需截除數根手指。但剛過的這個週末氣溫已暖和許多。
抵達曼尼托巴的移民正快速增加，這些人大多數在美國無身分文件。地方當局表示，今年以來已有99人越界尋求庇護。（譯者：中央社陳亦偉）1060220
(中央社)
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