日本裸男祭好壯觀 萬人耐寒搏鬥求好運

參加日本年度裸祭的數以千計男子，他們不顧凍結的寒冷低溫，只用單薄的纏腰帶遮擋重要部位，為爭奪僧侶擲出的幸運棒而奮力拚鬥。

法新社與歐洲新聞台（Euronews）報導，一大群汗流浹背的信徒昨天深夜在日本西部岡山西大寺內，為爭奪能夠施展身手的空間而相互搏鬥，他們希望能搶下神聖的木棒「寶木」。

大約1萬名壯漢腳踩在冰寒的噴水池中淨化身體，接著在1項約有500年歷史的神祕儀式中，冒著生命危險與四肢受傷的風險，各自大顯身手。

坦胸露背準備「開打」的62歲汽車技工西上一彥（Kazuhiko Nishigami）告訴法新社：「這可能變得非常粗暴」、「你必須在1張表格上填上血型，再將紙條塞入纏腰帶，萬一受重傷時會派上用場」。

多數參加裸祭的民眾，結束搶奪兩塊直徑4公分、長20公分木棒的儀式後，最多只會出現一些腫塊和瘀青，但過去也有信徒在混戰中遭推擠踩踏至死。

搶到其中1塊「寶木」的38歲消防員安原耕輔（Kosuke Yasuhara）說，「我很幸運能夠全身而退」、「它就掉在我們這群人中間，我得迅速把它藏進我的纏腰帶，然後奮力擠出去」。

日本「朝日新聞」報導，能拿到木棒並且離開寺廟者被稱為「福男」。人們相信，他們未來一年都將平安又順利。（譯者：中央社周莉芳）1060220

(中央社)