川普做得完一任嗎？ 英博彩公司賭盤超狂熱
美國總統川普(Donald Trump)打破民調預測、意外當選後爭議不斷，現在出現了各式各樣的賭盤、試圖預測川普是否能夠做完完整一任。
根據美國科技媒體公司PopSugar，政治賭盤已經成為一種奇妙和另類的了解民意和預測的方法，尤其是在去年針對美國初選和總統大選所做的民調，結果都失準。因此有些人認為分析賭客的習慣比起民調更為準確，因為在牽扯到金錢時人可能容易顯露內心中的想法。
英國博彩公司Ladbrokes的賭盤顯示，賭客認為川普繼續擔任總統的機率，每天都在不停減少。該公司發言人表示，川普被彈劾的機率和他的不可預測性，使得他的賭盤的可看性相當高。就川普是否會遭彈劾的賭盤，Ladbrokes已經收到了數十萬美元的賭注。
PopSugar指出賭盤不一定精準，畢竟賭盤並不是固定的，賭注的機率會不斷變化。
(中時電子報)
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