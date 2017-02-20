友力靠行司機立院陳情 盼專案解禁
數十名友力靠行司機今天向民進黨立委鄭寶清陳情，希望能夠讓遭交通部撤牌的遊覽車儘速還給他們，否則生活將發生困難，這些司機希望能夠專案處理。
蝶戀花旅行社靠行在友力通運的遊覽車，13日晚間發生重大車禍，造成33死11傷。交通部公路總局新竹監理所日前完成行政調查，撤銷友力營業執照及吊銷123輛遊覽車牌照。
數十名靠行在友力的遊覽車司機，中午找上鄭寶清陳情。鄭寶清說，這些司機與友力沒有關係，純粹只是靠行而已，況且這些被處分的遊覽車還在向銀行貸款，甚至有房子抵押，如果不能營業，會造成生活上困難。
他說，涉及生計就不應該扣押，政府的行政命令速度太快。
鄭寶清說，目前可能採行的方法是提出向法院提出定暫時狀態假處分，避免有急迫的危險，防止發生重大災害，或是可向公路總局提出訴願。
他說，靠行車主透過民事訴訟程序來主張財產權，並經法院判決後始可向檢查官確認後續異動程序。他表示，為了保障司機生活權益，將最短時間處理這件事。
不過，有司機說，不會走上打官司一途，因為動輒要半年以上，現在是「一天沒有營業就受不了」、「希望把生活工具還給我們」，希望能夠專案處理。
遊覽車司機陳棟樑說，希望政府趕快撤掉行政命令，讓他們的遊覽車可以上路。
友力靠行司機自救會發言人袁佳齡說，與友力的關係是每個月花新台幣5000元靠行，一部車出事，所有車主都被拖下水，每個月每個司機還要負擔每個月10萬元上下的貸款，真的是受不了。1060220
(中央社)
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